Во Всеволожском районе прошел фестиваль национальных культур

В пятый раз Всеволожский район стал площадкой для проведения традиционного ежегодного областного этнофестиваля. В субботу, 19 сентября, на живописной поляне вблизи деревни Энколово отшумел яркий праздник, в котором приняли участие представители национальных объединений нашего региона – марийцы и башкиры, коми и литовцы, ингерманландские финны, узбеки, чуваши, корейцы, татары, украинцы, белорусы – к слову, на территории Ленобласти проживает более 140 национальностей. В фестивальных мероприятиях приняли участие гости из Ярославля и Костромы, Кировской области, а также носители культурных традиций народов Камчатки.

«Энколово собирает друзей» – это фестиваль национальных культур, организованный областным Домом дружбы при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. В этом году он посвящен юбилею Победы.

Обращаясь с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля, директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко особо подчеркнул, что в России нет такого народа, чьи славные сыны не отдали бы свои жизни во имя победы в Великой Отечественной войне, во имя нашего будущего.

– Память о том трагическом и великом времени объединяет народы России, укрепляет наше историческое единство, – отметил Владимир Михайленко. – Мы все разные, но Родина у нас одна.

От имени главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского участников фестиваля приветствовала Виктория Айзенштадт.

– Народные праздники и этнофестивали – это прекрасная возможность окунуться в атмосферу традиционной национальной культуры разных народов, – сказала она. – Давайте делать нашу жизнь ярче и светлее, используя богатое культурное наследие предыдущих поколений. Уверена, наш общий праздник в очередной раз покажет, что мы достойно храним наследие наших предков, что мы понимаем и уважаем друг друга.

Напомним читателям, что Дом дружбы Ленинградской области — государственное бюджетное учреждение, которое тесно сотрудничает почти с 40 национально-культурными общественными организациями и реализует более десятка просветительских проектов на территории региона.

Официальная часть фестивальной программы завершилась исполнением гимна Ленинградского областного Дома дружбы, автором которого является член Союза писателей Ленинградской области, поэт-песенник, бард Алексей Носов.

Ну а далее участников и гостей фестиваля ожидали увлекательные мастер-классы по вышиванию, резьбе и росписи по дереву, созданию кукол-оберегов. Под открытым небом открылись мастерские, где можно было познать азы ткачества и научиться делать красочные кушаки и головные повязки, сплести лукошко или шляпу из бересты. Умельцы из национально-культурных объединений 47 региона и межрегиональной общественной организации «Академия Мастеров» щедро делились со всеми желающими бесценными дарами своей национальной культуры.

На фестивале были представлены не только образцы декоративно-прикладного искусства, но и подлинные символы национальной самобытности – песни и танцы, а также народные костюмы, которые ярко продемонстрировали представители Чувашского культурного общества, Союза русских землячеств, клуба литовской этнокультуры «Витурелис», татарского культурного общества «Файда», Центра коренных народов, общественной организации поддержки и объединения граждан по развитию творческого и интеллектуального наследия башкир «Конгресс (Курултай)», Коми общины, Марийской НКА «Ший корно», фольклорного ансамбля «Поляне».

Не остались в стороне и предприниматели, занимающиеся традиционными народными промыслами – их уникальные изделия вызвали интерес и имели спрос. Поклонники сугубо интеллектуального досуга по достоинству оценили тематическую книжную выставку, развернутую партнером Дома дружбы – Ленинградской областной универсальной научной библиотекой.

В рамках межнационального фестиваля также прошел турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, организованный Чувашским культурным обществом и посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Бутякова. Самый лучший результат показал представитель Коми общины Ленобласти.

Впервые за все пять лет истории фестиваля в его программе появился совершенно новый проект под говорящим названием «Мед – наше богатство», в рамках которого участники и гости не только узнали об истории и культуре бортничества и пчеловодства, но и об особенностях сбора меда в разных регионах нашей страны. В ходе содержательного рассказа можно было дегустировать различные сорта меда, произведенного в Ленобласти, на Алтае, в Крыму, Башкирии и Татарстане.

Ну а желающие подкрепиться смогли отведать баурсаки по-башкирски, знаменитый татарский десерт чак-чак, ароматный узбекский плов, чувашский шартан и традиционные блюда Русского Севера.

Вдали от шумного действа расположились на пленэре художники из творческого объединения Дома дружбы «Этновзгляд» – на своих эскизах они запечатлели живописные окрестности деревни Энколово. Мимолетное дыхание осени, слегка опалившее зелень холмов и перелесков вокруг фестивальной поляны, глубокое синее небо и по-летнему яркое солнце, люди в пестрых национальных костюмах – все это наверняка послужило для живописцев дополнительным источником вдохновения.

Гвоздем фестивальной программы стал, несомненно, праздничный концерт. На нем выступили фольклорные и творческие коллективы, в числе которых были гости из Приозерского и Киришского районов Ленобласти, и яркие исполнители, представлявшие национальные объединения.

Фестиваль прошел в атмосфере братского единения народностей, проживающих в Ленинградской области, и еще раз показал, что у истинной дружбы и творчества нет границ.

Светлана Завадская

Фото автора