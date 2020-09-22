Активисты собрали в муринском лесу 2 тонны мусора

В минувшую субботу, 20 сентября, участники экологического квеста «Чистые игры» вышли на сбор мусор в муринском лесу. «Урожай» оказался впечатляющим – в лесополосе неподалеку от Капральего ручья было собрано и, что немаловажно, тщательно рассортировано 2 130 килограммов различного мусора.

Организаторы квеста насчитали 18 мешков с пластиком, 8 с металлическим мусором, 50 мешков со стеклом, 1 264 автопокрышки.

В Муринских «Чистых играх» приняли участие 100 человек, объединенных в 19 команд. Напомним, что акция проходит в формате соревнований, поэтому среди участников определили своих победителей. Первое место завоевала команда «Муринский посад», второе – «Родители 5 Б», а третье место ушло команде «Подводники».

Подготовила Светлана Завадская