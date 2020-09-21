В память о трагедии на барже № 752 прошла акция «Реквием по Ладоге»

17 сентября исполнилось 79 лет со дня гибели баржи № 752. В память о тех событиях на мемориале «Ладожский курган» прошла торжественная акция «Реквием по Ладоге». В ней приняли участие родственники эвакуируемых на барже № 752.

Эта трагедия стала хорошо известна широкой публике после того, как в 2019 году вышел фильм режиссера Алексея Козлова «Спасти Ленинград». В основе художественного фильма лежат реальные события.

16 сентября 1941 года (через четыре дня после начала работы Дороги жизни) в 23.00 из Осиновецкого порта вышло перегруженное транспортное судно № Б-752, в котором вывозили людей из блокадного Ленинграда. Тянул эту баржу буксир «Орел» под командованием капитана Ивана Ерофеева. Когда «Орел» и канонерские лодки «Бурея» и «Селемджа», взяв на буксир каждая свою баржу, выходили в рейс, на Ладоге стоял штиль. Но около 24.00 поднялся шторм, который к 3–4 утра 17 сентября стал достигать 7–8 баллов. И под ударами больших волн к 3 часам ночи на барже, которую тянул «Орел», открылась течь. К 7 утра, когда шторм достиг 9 баллов, эта баржа раскололась надвое. Был отправлен сигнал «SOS», но первыми его услышали немецкие летчики.

Фрицы налетели и стали бомбить и без того разрушенную баржу. Чтобы спасти людей, буксиру «Орел» необходимо было свободно маневрировать, пришлось обрубить трос. После этого баржу стало уносить в открытое озеро. Точное число погибших 17 сентября на барже до сих пор неизвестно. Во время попыток спасти людей, было вытащено из воды, по приблизительным данным, 200 человек. А утонуло около 1200 человек. Это были курсанты Военно-морской медицинской академии и Гидрографического управления ВМФ, взвод курсантов Ленинградского военно-инженерного училища им. А.А. Жданова, ученики ремесленного училища, офицеры, их жены и находившиеся при них дети, вольнонаемные работники Артиллерийского и Технического управлений ВМФ и другие. Курсанты и медицинские работники отправлялись на этой барже на фронт.

Эвакуацию людей из блокадного Ленинграда нужно было продолжить, поэтому во избежание паники некоторое время трагедия на Ладожском озере скрывалась. Однако дальнейшая эвакуация по Дороге жизни проходила с учетом ошибок, которые случились в ночь на 17 сентября. Тогда люди погибли не только на барже № 752, были жертвы и на барже, которую тащила канонерская лодка «Бурея».

В память о тех событиях 17 сентября на мемориале «Ладожский курган» прошла мемориальная акция «Реквием над Ладогой». Были приглашены родственники эвакуируемых на барже № 752 – дети, внуки, племянники погибших и выживших в ту роковую ночь. Состоялся митинг, затем прошли минута молчания, возложение цветов на мемориале «Ладожский курган», возложение венков на воды Ладожского озера, зажигание лампадок как поминальных свечей по погибшим. Школьники и курсанты Военно-медицинской академии, принимавшие участие в акции, огласили имена всех погибших на барже № 752. Затем для участников прошла экскурсия по Осиновецкому филиалу Центрального военно-морского музея – Музея Дороги жизни. Также состоялась торжественная посадка коллекционной сирени сорта «Вечерний звон» на территории музея. Закончилась акция круглым столом, на котором огласили результаты последних исследований по истории баржи № 752. Заседание проходило в закрытом режиме.

Акция «Реквием на Ладоге» проводится в Осиновецком музее уже не первый год. Она всегда привлекает к себе внимание общественности. Однако в истории Великой Отечественной войны трагедия баржи № 752 была не единственной. В этом году нашу страну всколыхнула находка, которую сделали русские дайверы. В апреле 2020 года на дне Черного моря были найдены останки теплохода «Армения». Немецкая авиация разбомбила судно 7 ноября 1941 года. В тот день на теплоходе находилось по разным подсчетам от 6 000 до 10 000 мирных беженцев и раненых красноармейцев. Гибель «Армении» называют одной из крупнейших морских катастроф во всей истории человечества.

Людмила Однобокова

Фото пресс-службы администрации Рахьинского городского поселения