Всеволожские спортсмены привезли медали с «Кросса наций»

В минувшую субботу, 19 сентября, в Гатчине прошел региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации». В соревнованиях принимали участие профессиональные спортсмены, ветераны спорта и любители бега со всех районов Ленинградской области.

«Кросс нации» прошел на территории Приоратского парка. В рамках соревнования состоялись забеги на дистанции в 1, 4, 6, 8 и 12 км, рассчитанные на спортсменов разных возрастных групп. Бегуны из Всеволожского района сумели завоевать семь призовых мест на разных дистанциях.

Так, на дистанции в 4 км заняли третьи места Лидия Дмитриева (среди женщин), Валерия Хомицкая (среди девушек), Вячеслав Зуев (среди юношей). Также третье место заняла Ирина Умницына на дистанции в 6 км. На дистанции в 8 км первое место у Ивана Лебедева и второе у Александра Лебедева. Второе место занял Александр Бадаев в забеге на дистанцию 12 км.

Также токсовчанин Вячеслав Зуев завоевал третье место в абсолютном зачете среди тысячи участников забега.

Фото отдела физической культуры и спорта Всеволожского района