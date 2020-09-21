Во Всеволожском районе засадили лес на 4 гектарах

Во Всероссийский день посадки леса, который прошел 19 сентября, во Всеволожском районе на территории в 4 гектара высадили саженцы хвойных деревьев. В акции принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Специалисты Всеволожского лесничества, комитета по природным ресурсам и Ленобллеса вручную высаживали годовалые ели и сосны. Для высадки используются саженцы с закрытой корневой системой, благодаря чему приживаемость растений достигает 97%.

Примечательно, что сеянцы выращены на территории 47-го региона. В этот раз посадочным материалом участников акции обеспечил Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр.

Подобные акции проходят на территории Ленинградской области дважды в год – весной и осенью. Всего в ходе осеннего лесохозяйственного периода планируется высадка более 3,7 миллиона саженцов.