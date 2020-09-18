Трехлетняя девочка из Всеволожского района отравилась таблетками

В четверг, 17 сентября, около полуночи в больницу Всеволожского района в тяжелом состоянии доставили трехлетнюю девочку. Предполагается, что ребенок по недосмотру родителей съел таблетки феназепама, которые были назначены ее отцу.

В тяжелом состоянии малышку госпитализировали из СНТ Заречное. О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы.

Феназепам один из первых советских транквилизаторов, это популярное средство с успокаивающим и снотворным действием. Его назначают при повышенной тревожности, неврозах, а также широко используют в наркологии для снятия симптомов отмены или алкогольного опьянения. Передозировка препарата может привести к глубокой коме. Отсутствие своевременной медицинской помощи чревато остановкой дыхания, сердечной деятельности, работы мозга.

Дети нередко принимают таблетки за сладости или просто съедают опасные дозы препаратов из любопытства. Самое эффективное средство предотвращения отравления – держать медикаменты в недоступных для детей местах. Однако если ваш ребенок случайно съел таблетки, немедленно обращайтесь в скорую помощь. Если малыш находится в сознании, можно попробовать вызвать рвоту и дать абсорбенты: энтеросгель, сорбекс, полисорб.