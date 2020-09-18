Поджигатели мусора на петербургском МПБО-2 попали на камеры

В четверг, 17 сентября, в МЧС поступил сигнал о сильном задымлении на территории мусороперерабатывающего предприятия МПБО-2. Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров.

На место оперативно выехали спецслужбы. В ликвидации пожара задействовали 5 цистерн, 43 человека личного состава и инженерную технику мусороперерабатывающего завода. Благодаря слаженной работе спецслужб пожар быстро локализовали.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали виновников ночного поджога. Двое мужчин при свете ручных фонарей входят на территорию завода, после чего появляется дым и нарушители сбегают. Как сообщает служба безопасности МПБО-2, это не первая попытка поджога. Подозрительные люди появлялись на территории завода в начале июня и сентября.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения