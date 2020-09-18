Ленинградская панорама: лягушкиной деревне вторую жизнь дают

Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Каждый волховчанин знает о Лягушкиной деревне. Так когда-то называли дорогу от станции. Она была в вечных лужах, которые приходилось перепрыгивать. Совсем скоро зеленый треугольник, ограниченный улицами Юрия Гагарина, Нахимова и проспектом Державина, получит перезагрузку. Каким станет это место, решали сами жители Волхова.

Когда Волхов включился в конкурс создания комфортной среды в городах с населением до 50 тысяч человек, жителей сразу привлекли к разработке проекта. Организаторы проводили опросы, собирали отзывы волховчан через мессенджеры, интерактивные карты. Мнение пенсионеров узнавали по телефону или через волонтеров. Детям предложили поучаствовать в конкурсе рисунков «Лягушкина деревня». Нарисовать – кто там живет, во что и как можно поиграть – карандашами и красками раскрасить место своих будущих развлечений.

По проекту, на реализацию которого был предоставлен солидный грант, в «Лягушкиной деревне» появятся скейтпарк, веревочный городок, площадка воркаута, соединенные общим маршрутом. Оттуда по пешеходной дорожке или на велосипеде можно будет перейти на Расстанную площадь.

Центр компетенции Ленинградской области, который занимался подготовкой конкурсных проектов, получил более 7 тысяч откликов и пожеланий из 6 городов региона. Что в итоге? Пять отличных проектов, которые сделают города области ещё краше, а жизнь в них — радостнее, удобнее, комфортнее.

В Киришах, оттолкнувшись от мотивов местного кружева, облагородят парк «Прибрежный», в Ивангороде будут обустраивать квартал Парусинка, что в XIX веке промышленник и меценат Штиглиц застроил с оглядкой на Северную Европу. А вот в Новой Ладоге на проспекте Карла Маркса за Староладожским каналом воссоздадут атмосферу старинного купеческого города. Прилегающие к проспекту скверы и пустыри станут функциональными хабами. В Сясьстрое займутся городским парком и пляжем «Сосновый бор», который является главной точкой притяжения жителей.

«Всероссийский конкурс – это не только шанс получить грант, но, прежде всего, возможность создать в городах-победителях общественное пространство, способное перезапустить город, дать ему новый толчок в развитии. Настает самый сложный этап – реализация проектов», – отметила директор Центра компетенций, куратор конкурса Екатерина Манжула.

Мила Дорошевич