Ленинградская панорама: здесь живет вдохновение

Художественный руководитель, директор Театра на Васильевском, заслуженный деятель искусств России Владимир Словохотов – о жизни в эпоху коронавируса и искусстве не терять надежду.

Нынешний год начинался замечательно, обилием событий. А затем случилась пандемия. В карантин творческая жизнь театра не прерывалась ни на один день. Мы гордимся нашим ноу-хау – оригинальным онлайн-видео проектом «Там, где живет вдохновение», который посвящен Дню рождения Ленинградской области. Уже несколько месяцев артисты рассказывают в социальных сетях об истории и культуре региона, о знаменитых деятелях искусства, живших и творивших на его территории. Эти земли служили источником вдохновения для многих замечательных людей, без которых невозможно представить русскую и мировую культуру.

Вообще у нас с Ленобластью особые отношения, я однажды назвал их семейными. Мы полноценные партнеры. У нас самый большой план по спектаклям в регионе, и мы его всегда выполняем. Изначально делаем спектакли с перспективой показа в любой точке области. У нас нет двойных стандартов, нет системы двух актерских составов – для города и области. И премьеры часто играем в районах.

На протяжении многих лет мы участвовали в областном театральном фестивале «Всеволожская весна». В минувшем году решили расширить масштаб события и организовали собственный Международный фестиваль LOFT, ставший преемником «Всеволожской весны». Первый LOFT имел большой резонанс. Выдающийся российский режиссер Кама Гинкас, уезжая, пообещал обязательно приехать на будущий год. Очень интересная афиша второго Международного фестиваля LOFT была сверстана на апрель, но…

Но мы верим, что до конца года сможем его провести. По-прежнему надеемся на надежное плечо, поддержку руководства региона, на внимание и любовь наших дорогих зрителей.