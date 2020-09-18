Ленинградская панорама: в школе важен диалог

На недавнем пресс-завтраке представители школьных СМИ Ленинградской области встретились с губернатором Александром Дрозденко.

Вопросы у юных журналистов к главе региона были самыми разными. Больше всего школьников волновали темы, связанные с образованием. Ни один из вопросов Александр Дрозденко не оставил без ответа.

Об одаренных школьниках

«При СПбГУ и МГУ созданы школы, где учатся одаренные школьники. Планируется ли в нашей области создание учебного заведения формата специализированного научного центра?»

– Мы приняли решение построить губернаторский лицей для одаренных детей, который будет работать по принципу интерната и куда ребята будут отбираться по конкурсу. Определим несколько специализаций. Дети будут приезжать как минимум на 5 дней. У нас уже есть партнеры, которые готовы помогать реализовывать эту программу. Мы практически выбрали площадку во Всеволожском районе, недалеко от Петербурга. Окончательное решение будет принято в течение месяца-двух. Если всё сложится, то 1 сентября 2023 года губернаторский лицей примет первых ребят. Ориентировочно – 350. За образец берём лицей, в котором учился Пушкин и который может «выращивать» звездочек, элиту для нашей страны. Такую амбициозную задачу мы себе ставим.

О том, как добиться успеха

«У нас в области развивается проект «Успех каждого ребенка». Как мне, ученице 8-го класса, добиться успеха и личностного развития?»

– Всё зависит от вас. Искусственно ни у кого успех не разовьешь. Успех должен развиваться исходя из того, что хочет сам ребенок, к чему он способен, в чём хочет добиться победы, получить признание своих одноклассников, родителей. Программа «Успех каждого ребёнка» как раз рассчитана на творческое развитие личности. Не только через систему школьного образования, но и через дополнительное образование, через «Точки роста», через «Кванториумы», которые мы открываем.

О льготном проезде

«Каким будет механизм льготного проезда для школьников Ленинградской области?»

– Механизм льготного проезда мы не меняем. Но если раньше школьники ездили по льготному проездному билету только на учебу в школу и обратно, то мы решили (и будем это реализовывать в ближайшее время) добавить льготный проезд к учреждениям дополнительного образования. Думаю, это даст хороший стимул школьникам заниматься дополнительным образованием.

О дистанционном обучении

«Может ли дистанционное обучение полностью заменить очное обучение в дальнейшем?»

– Пандемия заставила, и наша область очень быстро и безболезненно перешла на дистанционное обучение. Результаты ЕГЭ, который сдали наши выпускники, выше уровня прошлого года. Что касается отказа от очного обучения… Нет. Процесс обучения с каждым годом становится все более творческим, «диалоговым». Преподавателю важно услышать мнение ученика, а ученику интересно высказывать свою точку зрения. Диалог – это активное творческое познание предмета, он возможен в аудитории, где находятся хотя бы несколько человек.

Подготовил Владимир Мазуров