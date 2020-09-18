Диких животных Ленобласти вакцинируют от бешенства

В четверг, 17 сентября, состоялась пресс-конференция по вопросам регулирования условий обитания диких животных в Ленобласти, в ходе которой специалисты обсуждали мероприятия по профилактике бешенства среди диких и домашних животных.

Как сообщил начальник областного Управления ветеринарии Леонид Кротов, в России ежегодно регистрируется порядка 300 тысяч укусов животными. В случае если особь оказывается инфицированной, через слюну вирус бешенства может попасть в организм человека.

Для профилактики этого заболевания среди диких животных в лесах Ленинградской области будет распространено свыше миллиона доз вакцины от бешенства. При помощи легкомоторной авиации препарат раскладывают на тропах, где животные принимают его за лакомство и охотно поедают. Таким образом планируется распространить вакцину на территории в 30 тысяч квадратных километров. Как отмечают специалисты, используемая вакцина безопасна для людей и животных и не вызывает побочных действий.

Также Леонид Кротов напомнил, что любой житель Ленинградской области может прийти в местные отделения ветеринарной службы и бесплатно вакцинировать своих питомцев. Каждый год областные ветеринары прививают от бешенства порядка 40 тысяч собак и 15 тысяч кошек.

Фото Анастасии Лосевой из архива «В.в»