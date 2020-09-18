Начиная с текущей недели, в Ленинградской области началось периодическое протапливание многоквартирных домов и социальных объектов. Главы районных администраций подписали соответствующие постановления.

Так, теплоснабжающим компаниям Всеволожского района было предложено проводить периодическое протапливание начиная с 17 сентября. При снижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов компании должны будут обеспечить работу систем отопления согласно плановому режиму.

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе Всеволожский район ожидает потепление. Температура воздуха будет прогреваться до +20–22 градусов. Местами пройдут дожди, возможны грозы.