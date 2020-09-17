Сотрудники всеволожских предприятий померятся силами на спартакиаде

25 сентября стартует традиционная осенняя спартакиада среди предприятий, учреждений и организаций Всеволожского района. Соревнования будут проходить каждую пятницу три недели подряд, а 16 октября состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей.

Участников спартакиады ждет насыщенная программа: команды будут соревноваться в флорболе, сдаче норм ГТО, перетягивании каната, дартсе, городках. Также спортсменам предстоит преодолеть легкоатлетическую и прикладную эстафеты и показать свои навыки в спортивном ориентировании.

К участию приглашаются команды из сотрудников одного предприятия, организации или учреждения. Заявки принимаются до 18 сентября на почту ofmr20@mail.ru.