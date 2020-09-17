На «Параде звезд» талантливым детям вручили премии

Вчера, 16 сентября, в Лицее № 1 города Всеволожска прошел «Парад звезд» – торжественная церемония вручения сертификатов на именную премию Главы администрации Всеволожского района.

В церемонии принял участие и сам глава районной администрации Андрей Низовский. Он лично поздравил лауреатов и вручил сертификаты 16 ученикам лицея, в числе которых была юная художница Елизавета Григорьева – 8-летняя победительница областного конкурса школьных сочинений и рисунков «Моя семья в годы войны». Получили сертификаты и учащиеся школы № 6 города Всеволожска.

Церемония вручения сертификатов на получение именной премии Главы администрации «Парад звезд 2020» в этом году проходит в новом формате. Так, в период с 14 по 18 сентября представители районной администрации и муниципального центра по работе с одаренными детьми – Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района, – выезжают в школы и лицеи, где в торжественной обстановке ребята получают заслуженную награду и поздравления.

«Если большой праздник разделить на части, то суммарное количество радости не изменится», – написал Андрей Низовский на своей странице «ВКонтакте».

Несмотря на сложные условия, вызванные введением ограничительных мер в связи с распространением новой инфекции ковид-19, именную премию Главы района получат 311 учащихся 33 районных школ.

Подготовила Светлана Завадская