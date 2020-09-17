Минпросвещения России поощрит призами за поздравление учителей

14 сентября стартовала акция «Мой учитель», в рамках которой пользователи соцсетей могут поздравить педагогов и получить за публикации памятные призы.

Для участия достаточно разместить фото или видео с любимым педагогом в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или ТikTok под хештегами: #мойучитель2020, #мойучитель. Организаторы предлагают подкрепить запись историей об учителе, особенностях его подхода к урокам, полученных от него ценных советах. Приветствуется и творческое выражение благодарности: школьники могут посвятить учителям песню, танец или стихотворение. Заявка на участие в конкурсе отправляется по специальной форме на сайт Министерства просвещения России.

Акция продлится до 10 октября. По ее итогам будут выбраны наиболее яркие и интересные публикации, авторов которых поощрят сувенирами и призами.