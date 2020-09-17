Жители 47-го региона повлияют на развитие транспортной инфраструктуры

В Ленинградской области заработал интернет-портал по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Заполнив простую форму на сайте, ленинградцы могут оставить свои предложения по улучшению дорожно-транспортной ситуации в регионе.

До 1 ноября жители области смогут поделиться своими идеями развития инфраструктуры: от создания пешеходных переходов и установки светофоров на конкретных перекрестках, до изменения схемы движения и создания нового автобусного маршрута.

Сбор и анализ полученных предложений повлияет на разработку итоговой документации транспортного планирования. Как отмечает председатель областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, новая программа поможет определить план необходимых работ для «расшивки» проблемных узлов, а также улучшит общее состояние дорожной сети.

Оставить свои предложения можно на сайте проекта (графа «Предложения» в нижнем правом углу).