Пчелы Ленобласти получат ветпаспорта

Депутаты областного ЗакСа рассмотрели законопроект о пчеловодстве, определяющий общие принципы регулирования отрасли и создающий условия для ее устойчивого развития. Инициатор проекта выступил с предложением о создании единого реестра пасек с оформлением ветеринарно-санитарных паспортов.

Одной из причин создания законопроекта служит отсутствие механизмов оповещения пчеловодов об обработке пестицидами и агрохимиками земельных участков. В прошлом году из-за этого фиксировалась массовая гибель пчел в летний период. Решить эту проблему поможет единый реестр пасек с контактными данными пчеловодов.

Помимо этого, законопроект определит условия размещения пасек, меры государственной поддержки отрасли и сформулирует требования к охране пчел. Также планируется сделать обязательным оформление ветеринарных паспортов для каждой пасеки.