Памятник 47-й километр в Грузино восстановят

В Куйвозовском сельском поселении приступили к реконструкции памятника 47-й километр. Над восстановлением монумента трудится московский скульптор Александр Неверов.

Памятник расположен на братской могиле в деревне Грузино. На месте захоронения 1 264 советских солдат установлена скульптурная группа, отлитая в металле. Со временем монумент приобрел серьезные дефекты и сильно осел. В результате реконструкции планируется восстановить облик монумента и установить около него ограду.

Фото пресс-службы Куйвозовского сельского поселения