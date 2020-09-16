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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Памятник 47-й километр в Грузино восстановят

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В Куйвозовском сельском поселении приступили к реконструкции памятника 47-й километр. Над восстановлением монумента трудится московский скульптор Александр Неверов.

Памятник расположен на братской могиле в деревне Грузино. На месте захоронения 1 264 советских солдат установлена скульптурная группа, отлитая в металле. Со временем монумент приобрел серьезные дефекты и сильно осел. В результате реконструкции планируется восстановить облик монумента и установить около него ограду.

Фото пресс-службы Куйвозовского сельского поселения

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