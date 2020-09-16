Памятник 47-й километр в Грузино восстановят
В Куйвозовском сельском поселении приступили к реконструкции памятника 47-й километр. Над восстановлением монумента трудится московский скульптор Александр Неверов.
Памятник расположен на братской могиле в деревне Грузино. На месте захоронения 1 264 советских солдат установлена скульптурная группа, отлитая в металле. Со временем монумент приобрел серьезные дефекты и сильно осел. В результате реконструкции планируется восстановить облик монумента и установить около него ограду.
Фото пресс-службы Куйвозовского сельского поселения