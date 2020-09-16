Дольщики второй очереди ЖК «Десяткино» получат жилье

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о достройке проблемного жилого комплекса в Мурино. Таким образом будут восстановлены права более 300 дольщиков.

Свои квартиры в ЖК «Девяткино» дольщики должны были получить еще в 2016 году, однако строительство затянулось, а в 2018 работы на объекте и вовсе забросили. Через год компания-застройщик ООО «Норманн» начала процедуру банкротства. Для завершения строительства обратились в Фонд защиты прав дольщиков.

Сейчас подготавливаются необходимые бумаги для передачи объекта в региональный Фонд. Обычно эта процедура занимает порядка двух месяцев. После этого новый застройщик приступит к завершению проблемного ЖК.

Также решается судьба остальных жилых комплексов компании ООО «Норманн». Решение по ним будет принято Фондом в ближайшее время.