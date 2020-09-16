В Дубровке строят поликлинику на 110 посещений

Активно ведется строительство врачебной амбулатории в поселке Дубровка. Двухэтажное здание рассчитано на 110 посещений в смену и будет оказывать услуги как взрослым, так и детям.

В новом медучреждении разместят педиатрическое отделение, где малыши смогут посетить оториноларинголога и массажиста, сделать прививки и пройти необходимые процедуры. Для взрослых жителей Дубровки будут работать кабинеты врачей общей практики, кардиолога, хирурга, офтальмолога, стоматолога.

Также в амбулатории предусмотрено отделение физиотерапии. Здесь можно будет пройти процедуры электрофореза и УВЧ, а также воспользоваться услугами лечебного массажа. Помимо этого, на территории медучреждения будет работать подстанция скорой помощи на две бригады.

Строители уже успели залить фундамент, на данный момент здание обрастает стенами. Сдача объекта запланирована на август 2022 года.

Фото пресс-службы администрации Дубровского городского поселения