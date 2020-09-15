В Муринском лесу пройдет эко-квест «Чистые игры»

В субботу, 19 сентября, активисты выйдут на очистку лесополосы у Капральева парка в Мурино. Участники экологического квеста «Чисты игры» будут соревноваться в сборе и сортировке мусора.

Организаторы заранее разрабатывают карту местности, придумывая для игроков дополнительные задания и оставляя «артефакты», за которые будут начисляться дополнительные баллы. К участию приглашают команды от двух до четырех человек, прошедших регистрацию на сайте. Всем необходимым инвентарем игроков обеспечат на месте.

По завершении игр ребят будет ждать пикник, а самые активные команды поощрят призами.