«Непобедимые» нашли своих авторов

13 сентября во Всеволожске состоялась презентация книги стихотворений «Непобедимые», изданной тиражом 3 500 экземпляров. В книгу вошли более ста стихотворений 39 поэтов Всеволожского района, блокадников, узников концентрационных лагерей и тружеников тыла.

Напомним читателям, что для реализации этого проекта администрация района и отдел культуры организовали и провели конкурс, в жюри которого работали наряду с другими и сотрудники «В.в.». Финалисты конкурса были удостоены чести присутствовать на страницах этого издания.

Руководитель проекта, заслуженный работник культуры РФ Л.А. Беганская и дизайнер И.А. Петрова под общим руководством начальника отдела культуры Н.А. Красковой составили эту книгу, отобрали подходящие по тематике рисунки учащихся школ искусств района и проиллюстрировали ее.

Презентация книги прошла в ДШИ им. Глинки, где поэтам, чьи стихи попали в сборник, торжественно вручили экземпляры книги. Отрадно, что первым книгу получил поэт из поселка Романовка Анатолий Голев, стоявший у истоков создания районного поэтического объединения «Родник».

Для участников презентации преподаватели, ученики школы искусств и приглашенные исполнители подготовили большой праздничный концерт.

Напомним, что издание книги было подготовлено в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского района ЛО 2019–2020 гг» к 75-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне и объявленному в Ленинградкой области Году Победителей. Презентацию книги планировалось провести весной этого года, но из-за ограничений, связанных с пандемией, мероприятие было перенесено.

Владимир Шемшученко