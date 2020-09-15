Звезды отечественного спорта оценили новый стадион в Янино-1

12 сентября состоялось торжественное открытие нового стадиона во Всеволожском районе. Современный спортивный объект появился на Голландской улице в поселке Янино-1.

Открытие стадиона было приурочено к празднованию Дня Заневского городского поселения. На мероприятие приехали звезды отечественного спорта, почетные гости и официальные лица. Депутат ЗакСа ЛО и зенитовец Алексей Игонин отдельно поблагодарил за проделанную работу глав муниципального образования Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердия.

– Результат получился отличным! – отметил экс-капитан «Зенита». – Я сам живу неподалеку и планирую здесь заниматься.

Другие спортсмены также по достоинству оценили качество стадиона. Чемпион СССР по футболу Сергей Дмитриев отметил, что площадок, соответствующих стандартам FIFA, не так уж много даже на территории Санкт-Петербурга, а потому особенно приятно видеть такой объект в области. Стадион вмещает в себя просторное футбольное поле, оборудован беговыми дорожками и площадками для бадминтона, баскетбола, хоккея. Предусмотрена площадка для занятий спортом маломобильных граждан.

Опробовать новое футбольное поле приехали настоящие профессионалы: команда «Зенит-99» в дружеском матче встретилась с местным клубом «Заневка». Честь разыграть мяч выпала главе Всеволожского района Андрею Низовскому.

Оценить стадион могли и многочисленные гости праздника: для них организовали соревнования по легкой атлетике, дартсу и стритболу. Особо шумно и весело проходили семейные эстафеты.

Фото пресс-службы Заневского городского поселения