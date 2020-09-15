Жители Ленобласти будут соревноваться в сдаче макулатуры

1 октября на территории Ленинградской области стартует эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция будет проходить в формате соревнования между районами региона и продлится две недели.

Стать участниками акции могут школы, предприятия, общественные организации, компании и другие учреждения, способные организовать на своей территории сбор макулатуры. Для этого достаточно собрать более 300 килограммов вторсырья и оставить заявку на сайте организаторов.

Выезд сбора вторсырья во Всеволожский район запланирован на 2 октября. По итогам эко-марафона будет составлен зеленый рейтинг 47-го региона.