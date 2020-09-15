В Энколово пройдет межнациональный фестиваль

В эту субботу, 19 сентября, во Всеволожском районе в пятый раз пройдет фестиваль народов Ленинградской области «Энколово собирает друзей». В этом году мероприятие будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной: для гостей выступят фольклорные, танцевальные и вокальные коллективы национально-культурных объединений Ленобласти и Петербурга, будут проходить тематические мастер-классы и дегустация блюд национальной кухни. А еще все желающие смогут принять участие в народных играх и забавах, а также присмотреть что-то яркое и необычное на ярмарке декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

До места проведения фестиваля (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Мира, д. 1) можно добраться:

– от Финляндского вокзала и от ж/д станции Девяткино до станции Кузьмолово. Далее до места проведения праздника автобусом;

– от ст. м. «Проспект Просвещения» – маршрутка № 413;

– от ст. м. «Парнас» – маршрутка № 674;

– от ст. м. «Девяткино» – маршрутка № 680.