20% жителей Петербурга и Ленобласти имеют иммунитет к ковиду

За последнюю неделю мировые СМИ вновь запестрили сообщениями о резко увеличившемся количестве заболевших коронавирусом. О том, какая эпидемиологическая ситуация складывается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обсудили на пресс-конференции «COVID-19: новые исследования и методы лечения коронавирусной инфекции».

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Михайлович Сарано назвал следующие цифры: по состоянию на 9 утра 10 сентября общее число госпитализированных в Санкт-Петербург с коронавирусом составило 219 человек. Из них 215 – жители СПб. Для сравнения, в предыдущий четверг в больницы города поступило 198 заболевших. Еще неделей ранее – 195 человек. Спикер считает, что с такими показателями о повторной вспышке речь пока не идет.

Рано говорить и о массовой вакцинации. Исполняющий обязанности директора Научно-исследовательского Института гриппа имени Смородинцева Дмитрий Анатольевич Лиознов сообщил, что в настоящее время в мире разрабатывается более 100 вакцин. Из них только две получили регистрацию. Одна зарегистрированная вакцина была разработана в Москве, другая – в Китае. Но этих двух препаратов недостаточно, чтобы ими была охвачена большая масса людей. Все остальные вакцины находятся на стадии доклинических исследований. В их числе и препараты, которые активно разрабатываются в Санкт-Петербурге.

Был затронут вопрос о коллективном иммунитете к коронавирусу. Согласно научным исследованиям, которые проводятся в Санкт-Петербурге, в настоящий момент иммунитет к COVID-19 имеют около 20% населения. Эти же исследования ставят под сомнение вероятность повторного заражения: среди переболевших весной людей вновь заболевших ковидом не отмечается, что дает основания думать об естественной выработке иммунитета. Однако для того, чтобы говорить о коллективном иммунитете, невосприимчивость к коронавирусу должна наблюдаться более чем у 70% населения. Увеличить число устойчивых к COVID-19 может помочь массовая вакцинация. Трудно что-либо прогнозировать в этом отношении, но Дмитрий Анатольевич Лиознов сказал, что итоги о формировании коллективного иммунитета можно будет подводить к осени 2021 года.

Особо волнует людей вопрос о том, добровольным или принудительным будет вакцинирование. Этот вопрос был также задан на пресс-конференции. Ответ прозвучал следующий: «До сих пор нет никаких официальных документов, требующих, чтобы вакцинация проходила либо в добровольном, либо в принудительном порядке. Но представители Министерства юстиции и Министерства здравоохранения в устной форме обещали жителям России, что вакцинация будет добровольной».

В настоящий момент несколько организаций Санкт-Петербурга занимаются медицинскими исследованиями. Благодаря им разработаны рекомендации, какие препараты наиболее эффективны в лечении этой болезни. Кроме того, ученые ищут способы получения и промышленного производства специфического белка, который помогает человеку бороться с коронавирусом. Работы проводятся в тесном сотрудничестве с исследовательскими организациями из Германии. Нельзя не обратить внимания, что результатом своевременно организованной в мире научной работы стал тот факт, что количество заболевших COVID-19 в последнее время в Европе резко возросло, а вот количество летальных исходов продолжает снижаться.

Онлайн-конференция «COVID-19: новые исследования и методы лечения коронавирусной инфекции» проходила на площадке «ТАСС-Северо-Запад» 10 сентября. В будущем запланировано еще несколько таких конференций, на которых ведущие ученые будут рассказывать жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области о главных этапах в борьбе с грозной болезнью.

Людмила Однобокова