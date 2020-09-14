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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Александр Дрозденко победил на губернаторских выборах 47-го региона

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В Ленинградской области подведены итоги губернаторских выборов, которые прошли в единый день голосования 13 сентября. За действующего губернатора 47-го региона свои голоса отдали 83,61% ленинградцев.

Как сообщает областное правительство, явка на участки превысила 51%. Общее число бюллетеней, полученных УИК, составляет 1 119 479. Среди жителей Всеволожского района за Александра Дрозденко проголосовало 82,37% избирателей.

Глава региона поблагодарил жителей Ленинградской области за оказанное доверие, а других кандидатов – за честную борьбу. Начать новый губернаторский срок Александр Дрозденко планирует с реализации социальных гарантий, которые были предложены этим летом. На ближайшем заседании областного правительства, которое состоится на этой неделе, глава региона обсудит бюджет на будущий год, учитывающий исполнение данных гарантий.

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