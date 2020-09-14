На воды Ладожского озера опустили венки в память о Дороге жизни

12 сентября в поселке Ладожское озеро отмечали сразу три памятных даты. Прошло ровно 79 лет с того дня, когда в порт Осиновец пришел первый конвой судов по Дороге жизни. И пусть они привезли всего 800 тонн продовольствия (что было очень мало для города с миллионным населением), и этот груз еще долго подвозили к берегу на маломерных судах, но именно с этого дня начинала свой отсчет Дорога жизни.

Издревле на Руси 12 сентября отмечался как День святого благоверного князя Александра Невского. Вот и в 1941 году получилось, что святой покровитель Ленинграда стал еще и покровителем Дороги жизни. Поэтому Александра Невского также поминали на мемориале «Ладожский курган».

И еще одна памятная дата – 12 сентября 1972 года открылся для посетителей Музей «Дорога жизни», который сейчас является Осиновецким филиалом Центрального военно-морского музея.

В минувшую субботу у мемориала «Ладожский курган» на митинге перед ветеранами выступили заместитель главы района О.В. Ковальчук, блокадник из Бугров А.И. Боев, член районного Совета ветеранов М.С. Агилевич, заведующий Осиновецким музеем Дорога жизни В.С. Березницкий. Участница Всеволожского музыкально-поэтического салона «Родник» Н. Ведерникова зачитала свое стихотворение «Бессмертный полк». Настоятель храма Святой великомученницы Варвары из поселка Рахья, священник Олег Патрикеев, провел поминальную службу. Затем состоялась акция «Свеча памяти», минута молчания и церемония возложения венков на мемориал.

По традиции каждый год 12 сентября, в день открытия водной трассы Дороги жизни, опускают венки на воды Ладожского озера. Потому что многие моряки здесь погибли, до сих пор покоятся на дне. Это – очень красивая церемония, когда множество людей на берегу отдают почести погибшим, а в это время венки медленно уплывают по волнам Ладоги.

Потом на территории Музея «Дорога жизни» была посажена сирень Победы. Сначала посадили кусты возле самолета Ли-2, потому что они представляли «авиационную серию», созданную выдающимся коллекционером сирени Леонидом Колесниковым: сорта «Гастелло» (у нее цветочки закручены, как пропеллер), «Леонид Колесников», «Алексей Маресьев». В дальнейшем во дворе музея планируется посадить сорта, посвященные морякам, а также – сирень сорта «Дорога жизни» (у нее на каждом белом лепестке есть две темных бороздки, как след от саней на дороге), сорта «Ладога» и «Ленинградская симфония». На территории музея уже есть гранитный памятник, посвященный героям Дороги жизни. Сейчас к этому прибавился живой памятник – русская коллекционная сирень.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина