Ленинградская панорама: этот притягательный «Кванториум»

В День знаний, 1 сентября, ребят из Лесколовского центра образования ждал настоящий сюрприз — прямиком с торжественной линейки школьники попадали на квест «Квант-ячейка» мобильного «Кванториума».

Разноцветный микроавтобус и прицеп припарковались на школьном дворе рано утром. Они буквально напичканы техникой для моделирования и конструирования — тут и 3D-принтеры, и лазерный гравер, шлемы виртуальной и очки дополненной реальности, квадрокоптеры, робототехнический конструктор, графические планшеты…

Выезд в Лесколово — первый в маршрутной карте ленинградской «лаборатории на колесах», как уже окрестили мобильные «Кванториумы». Передвижной технопарк с сентября действует на базе стационарного «Кванториума» во Всеволожске, но в райцентре застать его будет не просто — весь год необычный центр дополнительного образования по специальному расписанию будет колесить по региону, останавливаясь в каждой точке на 12 дней и приобщая детей из глубинки к мощи инженерной мысли.

Успеть за 12 дней

– Что можно успеть за 12 дней? – спрашиваю у руководителя мобильного «Кванториума» Кирилла Шуляко.

– Начнем с того, что не за 12, – отвечает Кирилл. – В каждой из шести выбранных агломераций выездной технопарк проведет по три двенадцатидневные сессии, то есть за учебный год мы приедем трижды. А шести учебных недель, то есть 36 часов, вполне достаточно, чтобы при поддержке наставника ребенок разработал собственный проект. Опыт стационарного детского технопарка Всеволожска это подтверждает.

Кирилл Шуляко объясняет, что в приоритете находятся проекты, имеющие практическую направленность, и для примера рассказывает о биоразлагающихся пакетах из крахмала. Эту экологичную упаковку придумали дети. И арт-объект «Кванто-дерево», на ветках которого закреплены солнечные батареи, – тоже. Его собираются установить в городском парке Всеволожска. Классно же: сел у тебя во время прогулки телефон – подойдешь и зарядишь.

Мобильный «Кванториум» появился в Ленинградской области благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Образовательная программа, как и в других регионах страны, включает три направления. Если коротко, совсем на пальцах, то это Промробо/промдизайн-квантум, где дети собирают и программируют роботов, IT/VRAR-квантум, погружающий в виртуальную и дополненную реальность, и Гео/аэро-квантум с основами аэрофотосъемки, моделирования 3D-объектов и конструирования. Кроме того, наставники технопарка совместно со школьными учителями ведут практические занятия на уроках технологии.

Да, в замысловатых терминах с ходу не разберешься… Проще понаблюдать за первосентябрьским квестом, который выстроен в соответствии с образовательными направлениями технопарка.

Квант-ячейка для 11-го «а»

Одиннадцатиклассники как раз разбились на группы и получили маршрутные листы. Нужно пройти пять станций.

На одной подростки проводят по лабиринту робота, на той, что называется «Сложный путь», на планшете задают алгоритм движения человечка. Следующая учит «общаться» с QR-кодами, да так, что на столе возникает зоопарк и питомцы двигаются, когда на них наводишь камеру смартфона. Ну и полный восторг – станция «Полет», где дают поуправлять дроном.

– Я и сама бы присоединилась к ребятам – очень интересный квест, – говорит классный руководитель 11-го «А» Евгения Викторовна Наливкина. – Они поначалу чуть зажаты были, а потом увлеклись. Многие из них впервые прикоснулись к таким техническим новшествам. Мне кажется, наш Илья Егоров захочет пройти здесь курс.

Педагог находит взглядом подростка, и тот кивает в ответ. Илья собирается связать жизнь с программированием, и бесплатное обучение в мобильном «Кванториуме», доступ к современным технологиям, новейшему оборудованию для него большая удача.

Куда уходят «почему»

У входа в актовый зал школы уже собрался 10-й класс, за ним подтянулись девятиклассники. Всем, начиная с четвертого класса, дали почувствовать себя исследователями, айтишниками, конструкторами. Понравилось? Записывайся!

Ребенок по своей сути – почемучка. До какого-то времени вопросы из маленьких знаек так и сыплются. А потом природная любознательность утихает. Образовательные площадки, подобные «Кванториуму», детей встряхивают, пробуждают интерес к окружающему миру, ко всяким хитрым штуковинам, которые двигают прогресс и неотвратимо меняют нашу жизнь.

А мобильные технопарки делают шаг в будущее реальностью и для детей, живущих в отдаленных поселениях. Пока базой передвижного «Кванториума» будет Лесколовский ЦО, сюда после уроков по расписанию будут привозить ребят со всего Всеволожского района. Охва­тят 180 школьников 5–11-х классов.

Затем умный микроавтобус переместится в Бокситогорский район, где тоже охватит почти две сотни ребят. Далее – Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, Лужский районы. За год мобильная образовательная площадка даст толчок к развитию тысяче мальчишек и девчонок, еще три тысячи юных ленинградцев приобщатся к мероприятиям «Кванториума».

– Когда спрашивают: «Что же самое крутое в вашем проекте?» – у меня один ответ – дети! – говорит Кирилл Шуляко. – Невероятно радостно наблюдать за ребятами из Всеволожского агропромышленного техникума, которые пришли в наш стационарный «Кванториум» год назад. После проектного курса они стоят наравне с наставниками.

Через пять лет Ленинградскую область покроет сеть детских «Кванториумов». Стационарные откроют в каждом городе с населением больше 60 тысяч человек. К 2024 году их будет 6 – во Всеволожске, Кировске, Сосновом Бору, Кингисеппе, Гатчине и Выборге. К имеющемуся мобильному технопарку Всеволожска добавятся еще два – на базе Сосновоборского и Кировского.

Мила Дорошевич

Фото Валентины Рыбиной

Куда приедет мобильный «Кванториум»:

Лесколовский центр образования

Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3

Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 3

Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов

Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1

Средняя образовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза А. П. Иванова, г. Луга

Цифра: 23 центра «Точка роста» откроются в этом году в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Образование»

Прямая речь: «Мы идем вперед, улучшаем качество образования. Внедряем новые методы обучения, воспитания, образовательные технологии, обеспечиваем обучающихся не только базовыми навыками, но и повышаем их мотивацию к обучению, создаем новые образовательные пространства. Мы открыли два новых «Кванториума», и они сразу вошли в пятерку лучших в России».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области