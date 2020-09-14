Ленинградская панорама: суперасфальт на Дороге жизни

В Ленинградской области в августе полностью закончились ремонтные работы на восьми участках региональных трасс, которые проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Росавтодор» подвел предварительные итоги: в 2020 году в рамках национального проекта обновили 78 километров дорог. Отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург – Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. В Выборгском районе привели в порядок отрезок дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково. В Волосовском районе завершен ремонт части трассы Жабино – Губаницы – Волосово, в Тосненском – дороги Кемполово – Выра – Тосно, в Гатчинском – трассы Гатчина – Ополье.

«Ценность нацпроекта как такового, помимо проведения ремонтов, расшивки проблемных транспортных узлов и сокращения аварийности, в постоянном контакте с людьми, – говорит глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. – Выезжая на объекты, обязательно общаемся с местными жителями, отвечаем на их вопросы, разъясняем ситуации на живых примерах. Можно сказать, просвещаем население – рассказываем о том, чем живет отрасль, какие технологии применяются, с какими вопросами дорожникам приходится сталкиваться каждый день. Все это – залог конструктивного диалога».

На срок службы дороги влияет множество моментов. Пожалуй, важнейший – качество асфальта.

При ремонте Дороги жизни использовали метод объемного проектирования асфальтобетонного покрытия «Суперпейв». Дословно технология переводится как «асфальт в суперисполнении». Эта методика одна из самых передовых в мире. Преимущества «Суперпейв» в том, что тип асфальта подбирается специально под конкретную трассу в зависимости от климата, нагрузок и интенсивности движения. Особое внимание уделяется испытаниям битума, который является основным вяжущим компонентом, обеспечивающим долговечность асфальта.

О контроле качества выполненных работ. Он ведется в несколько этапов. Во время ремонта образцы дорожного покрытия отбирает специализированная лаборатория «Ленавтодора», а затем на объекты приезжают эксперты из старейшего российского дорожного института – «РОСДОРНИИ». В этом году они работали на Токсовском шоссе и Дороге жизни. Пробы асфальта отправились в Москву, где пройдут скрупулезную проверку.

Анна СЕРЕБРОВА

1,6 млрд рублей направлено в 2020 году на ремонт региональных дорог Ленобласти в рамках нацпроекта