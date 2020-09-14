Двойной праздник в Романовке

12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, когда православные христиане отмечают перенесение его мощей из Владимира в Санкт-Петербург по указу Петра I, в поселке Романовка, в новосозданном храме во имя этого Святого, состоялась первая архиерейская служба, которую провел епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Отметим, что он же именно в этот день два года назад совершил чин освящения закладного камня будущего храма. После Божественной литургии, на которой владыке Игнатию сослужили благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман Гуцу, настоятель храма иерей Михаил Дорожкин и другие клирики, состоялся Крестный ход. В честь праздника владыке Игнатию от Всеволожского благочиния и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова были преподнесены иконы.

После окончания праздничных мероприятий на территории храма владыка Игнатий в сопровождении главы МО и главы администрации Романовского сельского поселения Сергея Белякова, депутата Законодательного собрания ЛО Саяда Алиева и других официальных лиц пришел на местный стадион, где проходил День поселения, который уже несколько лет отмечается именно 12 сентября. Высокие гости поздравили присутствующих с двойным праздником, после чего на стадионе состоялся спортивный семейный праздник, а также большой праздничный концерт.

Владимир Шемшученко