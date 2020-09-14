Во Всеволожске соревновались сильные духом

В субботу, 12 сентября, во Всеволожске прошла традиционная «Спартакиада сильных духом». Это спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями проходит ежегодно и собирает участников со всего Всеволожского района.

В этом году Спартакиада прошла на спортивной площадке микрорайона Южный. Участники могли проявить силу духа и ловкость в соревнованиях по баскетболу, флорболу, дартсу и бочче. Любители интеллектуального спорта встретились за игрой в шахматы и шашки. Также все желающие могли опробовать свои силы в кольцебросе и бросках в кольцо.

В каждом виде соревнований определили победителей и призеров. Самые сильные и ловкие были награждены грамотами, кубками и ценными призами.

Фото Центра физической культуры и спорта Всеволожского района