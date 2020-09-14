Больнично-поликлинический комплекс в Сертолово начал работу

В минувшую субботу, 12 сентября, в Сертолово запущена первая очередь больнично-поликлинического комплекса. Оценить проделанную работу приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новая поликлиника с лечебно-диагностическим отделением оснащена высокотехнологичным оборудованием и способна принимать 500 посетителей в смену и разместить до 100 пациентов на дневном стационаре. Детское отделение рассчитано на прием 250 малышей в смену. Также действует стоматологическое отделение, способное принимать порядка сотни пациентов в смену.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил продуманную эргономику учреждения и современный подход к внутренней организации, которые помогают экономить время пациентов. К примеру, врачи поликлиники будут использовать в работе электронные истории болезней. Цифровая «медкарта» не только оптимизирует процесс оказания медуслуг, но и дает возможность оценить качество ведения пациента.

Медучреждение за 3,2 млрд рублей только первый этап реализации масштабного больнично-поликлинического комплекса. В планах строительство еще шести корпусов.