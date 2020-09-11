Три дота получили право на вечную жизнь

Как сообщает исследователь истории Карельского укрепрайона и автор сайта «Окрестности Петербурга» Алексей Шварёв, впервые в истории три дота из состава Карельского укрепрайона были включены в государственный реестр как памятники культурного наследия. А это значит, что на их территории отныне запрещается капитальное строительство, разрешается только хозяйственная деятельность, которая не может нанести им вреда, ремонтные и реставрационные работы, работы по озеленению и благоустройству территории, обеспечению мер пожарной безопасности и так далее.

Все три объекта расположены во Всеволожском районе на территории Юкковского сельского поселения. Они были построены в 1932 году. Один из них – трёхамбразурный одноэтажный дот № 45 «Ким», который находится в 82-м квартале Меднозаводского лесничества, в 2,4 километра от деревни Медный Завод. Второй объект – двухамбразурный одноэтажный артиллерийский полукапонир АПК №К-5 «Сосна» в 2,6 километра северо-западнее деревни Медный Завод. И, наконец, третий – пулемётная огневая точка и наблюдательный пункт № 44 «Алмаз» на месте заброшенного песчаного карьера в 2,4 километра северо-западнее деревни Медный Завод.

По свидетельству Алексея Шварёва, ещё 60 объектов Карельского укрепрайона находятся в процессе постановки на учёт и, возможно, в ближайшем будущем тоже будут признаны памятниками культурного наследия.

Напоминаем, что Карельский укрепрайон — это линия фортификационных сооружений, которая предназначалась для того, чтобы блокировать советско-финскую границу. Он входил в состав так называемой «Линии Сталина», которая тянулась вдоль всех северо-западных границ СССР. Когда-то это была одна из самых мощных укреплённых линий по всей Европе. Сооружения КаУРа строились поэтапно с 1928 по 1940 годы. И по своей мощи КаУР даже превосходил знаменитую «Линию Маннергейма». К нашему времени многие сооружения КаУРа безвозвратно потеряны, но даже из оставшихся можно сделать прекрасный музей советской фортификации. Начиная с 2015 года группа энтузиастов во главе с Алексеем Шварёвым писала многочисленные обращения в различные инстанции с просьбой взять доты под охрану и объявить их памятниками. То, что первые три дота уже приобрели почётный статус, это целиком и полностью заслуга этих энтузиастов.

В летопись Великой Отечественной войны КаУР вписал свою героическую страничку. На его сооружениях были остановлены финские войска. Так как с 1917 до 1940 года государственная граница с Финляндией проходила по краю современного Всеволожского района, то почти все укрепления КаУРа сейчас находятся на территории нашего района. И если они получат статус «памятников культурного наследия», то мы обретём целый музейный комплекс под открытым небом. Наш район уже прославился своими маршрутами по Дороге жизни, в последнее время туристы проявляют большой интерес к Невской Дубровке, и если к этому добавить маршрут по Карельскому укрепрайону, то Всеволожск может стать центром патриотического туризма в Ленинградской области.

Людмила Однобокова