«Токсовские озёра» запустили новый проект

В сентябре стартовал проект «Мир здоровья в капле воды», реализацией которого занимается организация «Токсовские озёра». К участию пригласили как школьников, так и их родителей. Инициатива призвана научить бережному отношению к природе.

Участникам предстоит узнать, что такое мониторинг водных объектов и как правильно его осуществлять. Им необходимо будет выбрать собственный объект для исследования и изучить его. А помогут в этом опытные специалисты. Затем полученные данные внесут в общий реестр. Таким образом, они станут началом большого исследования, которое поможет систематизировать информацию и выявить имеющиеся проблемы.

Проект продлится до ноября. За это время запланировано посетить водотехнические сооружения Санкт Петербурга и Ленинградской области, а также особо охраняемые природные территории, провести конкурсы, мастер-классы, уборки на берегах озёр, создать экологические плакаты, рассказывающие о правилах поведения во время отдыха на озёрах. Работы предстоит немало, однако у активистов «Токсовских озёр» за плечами большой опыт, который точно поможет в реализации инициативы. Более подробную информацию можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Токсовские озера».

Екатерина Королева