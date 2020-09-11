Ленинградская панорама: почему я иду голосовать 13 сентября

На этот вопрос отвечают: директор Дома культуры, глава крестьянского хозяйства и заместитель руководителя добровольческого центра.

Виктория Маслобоева, директор Дома культуры деревни Овсище (Сланцы):

– Я иду на выборы, потому что я неравнодушный человек и мне не все равно, что будет с нами. Проголосую за того кандидата, которому верю и доверяю. Будущее всей страны и конкретно развитие моей деревни Овсище зависит от гражданской позиции каждого из нас. Только так наше общество сможет идти вперед.

Татьяна Кузьмич, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новые Черницы» (Гатчинский район):

– Когда жалуются, что все у нас решается «наверху» и непонятно кем назначенными людьми, я всегда в ответ спрашиваю: «А вы сами что-нибудь сделали, чтобы изменить ситуацию?» Легче всего сваливать решение проблем на кого-то, оставаясь при этом в стороне. Я считаю, что общественная активность каждого может обернуться весомыми результатами для нашего региона. И поэтому пойду голосовать.

Ксения Замерова, заместитель руководителя ресурсного добровольческого центра Ленинградской области:

– Участие в выборах – наш гражданский долг, наше право выразить свое отношение к власти – действующей или будущей. Именно поэтому я иду на выборы 13 сентября. По моему мнению, право избирать и быть избранным является неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. Наш регион динамично развивается, давайте сохраним этот настрой, в том числе и своей активной позицией.