Ленинградская панорама: новости районов

Всеволожский район

В поселке Кузьмоловский 5 сентября состоялись рок-фестиваль «Классная площадь» и мотофестиваль «Движение победы» в классе Эндуро. Оба события прошли при поддержке губернатора Ленинградской области и комитета по печати 47-го региона. Было шумно: рев моторов мотоциклов сливался с выступлениями лучших рок-групп области и всей России. Хедлайнерами фестиваля стали мастодонты альтернативного звучания — Stigmata, «Горшенев», «Ауткаст».

Выборгский район

Приморский УПК выполнил ремонт Дома культуры в поселке Ермилово. Помимо реконструкции здания, в ДК обновлена система пожарной безопасности, восстановлено водоснабжение, благоустроена прилегающая территория. Компания заявила, что также намерена профинансировать ремонт корпусов, где расположены библиотека и школа дзюдо.

Ломоносовский район

Состоялось торжественное открытие детского сада в Новогорелово. Он рассчитан на 320 мест. На базе сада планируется также открытие групп кратковременного пребывания и Центра сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Территория детского сада благоустроена, участки для прогулок оснащены современным игровым, спортивным оборудованием, теневыми навесами и напольным резиновым покрытием.

Тосненский район

Ленинградская семья из Тосно стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2020». В номинации «Многодетная семья» победу одержали Александр и Анна Кацель. Они воспитывают шестерых детей. А еще супруги Кацель и их дети участвуют в волонтерском движении «Голос сердца». В период распространения коронавирусной инфекции всей семьей помогали пожилым людям.