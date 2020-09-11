Ленинградская панорама: можно ли оформить выплаты на ребенка, назначенные в период пандемии?

«Я ещё не оформила выплаты на ребенка, назначенные в период пандемии. Есть еще время?» – спрашивает Л. Гордиенко, Киришский район

В отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснили: жители 47-го региона, имеющие детей до 16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в связи с коронавирусной инфекцией, еще могут сделать это. Но надо успеть до 30 сентября (включительно), обратившись через Портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы ПФР.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей в возрасте до 3 лет ПФР стал производить с апреля, а две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет – с июня.