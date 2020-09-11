Достроен проблемный дом на 38 квартир в северном Мурино

Тридцать восемь семей в скором времени смогут отметить долгожданное новоселье – в северном Мурино достроен проблемный дом. На днях комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии бывшего недостроя на Шоссе в Лаврики, 42. Здание достраивала компания, привлечённая администрацией Ленобласти. Заключение о соответствии означает, что дом построен по проекту, подключен к сетям.

Общая площадь четырехэтажного здания — более 3 тыс. м.кв., в доме 38 квартир. Застройщик — жилищно-строительный кооператив ЖСК «Лаврики 42». В ближайшее время будет подано заявление на выдачу разрешения на ввод. Это уже 18-й проблемный дом, достроенный при помощи администрации области в 2020 году.