Все съезды новой развязки в городе Мурино полностью открыты

Вчера «Ленавтодор» открыл два последних съезда-выезда с внутреннего кольца КАД. Неделю назад такие же примыкания заработали со стороны Охтинской аллеи. В начале октября движение будет переключено на часть разворотного кругового перекрёстка, строительство которого продолжается.

Пропускная способность новой развязки составляет до 20 тысяч машин в сутки. Съезды оснащены искусственным освещением, разделительным и барьерным ограждением. Запуск объекта позволил решить вопрос с въездом и выездом из молодого города в утренние и вечерние часы-пик. Строительство развязки велось с конца 2017 года по заказу «Ленавтодора» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Итоговая стоимость работ составила порядка 800 миллионов рублей. Судя по отзывам в соцсетях, жители города Мурино положительно оценили дорожные нововведения. Пробок станет меньше, и это не может не радовать.

Подготовила Светлана Завадская