Во Всеволожском районе отмечаются Дни поселений

День поселения отметят 13 сентября жители Юкковского поселения. Праздничные мероприятия пройдут в Лупполово. Концертная программа, аттракционы, народный конкурс варенья с главным призом – мультиваркой – создадут хорошее настроение.

В этот же день на стадионе деревни Лупполово Юкковского поселения состоится физкультурно-спортивный фестиваль «Гонка ГТО». Все желающие от шести лет и старше могут выполнить нормативы комплекса ГТО по разным видам. Все участники, прошедшие тестирование норм ГТО, получат памятные сертификаты и сувениры участников фестиваля, а победителей ждут грамоты и памятные медали. В Колтушах 13 сентября День поселения отметят спартакиадой, хорошей концертной программой и детскими аттракционами.