Школьный спортивный клуб «Сила Оккервиля» признан лучшим в области по итогам прошедшего учебного года

9 сентября состоялось открытие «Лиги школьного спорта сезона 2020-2023 г.г.» с участием представителей школьных спортивных клубов всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области и почетных гостей.

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской области а 2019-2020 учебном году. Школьный спортивный клуб «Сила Оккервиля» Центра образования «Кудрово» занял первое место!