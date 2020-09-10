Лепсарка будет принимать отходы до 2023 года

«Полигон ТБО в Лепсари, находящийся под управлением регионального оператора Ленинградской области, будет первым объектом, расположенным в пятидесятикилометровой зоне от границ Санкт-Петербурга, который прекратит размещение до 2023 года. Перед тем как прекратить размещение отходов, необходимо заполнить существующие мощности полигона и сформировать террикон.

Одновременно в 2022 начнутся работы по разработке проекта рекультивации, а после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы будет проведен комплекс работ по консервации объекта: установка оборудования для дегазации, сбора сточных вод и фильтрата, укрепление наружных откосов грунтами», — сообщил Алексей Пименов, председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами.