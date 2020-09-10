Главы районной власти посетили школу-технопарк и два детских сада в городе Кудрово

Руководители представительной и исполнительной власти Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский 10 сентября побывали в образовательных учреждениях города Кудрово. В ходе рабочего визита их сопровождали глава Заневского городского поселения Алексей Гердий и директор школы-технопарка Игорь Соловьев.

В Центре образования «Кудрово» гости ознакомились с диорамой, изготовленной руками учеников в честь 75-летия Великой Победы. На макете представлено начало операции «Искра».

Инициатором и руководителем проекта стал учитель технологии Елисеев Сергей Александрович. Работа над созданием диорамы началась еще в декабре, но к 9 Мая сделать ее не успели из-за пандемии коронавируса. Кропотливая исследовательская работа, консультации с краеведами и историками принесли ребятам много неожиданностей. Например, они узнали, что на кудровской земле в годы войны находился аэродром. И этот момент, конечно, нашел отражение в макете.

В работе над диорамой участвовала тысяча учеников начальной и средней школы, а двести из них непосредственно трудились над изготовлением диорамы. Школьники отнеслись к работе с большой ответственностью и очень старательно выполняли задания своего педагога. «Каждый хотел внести свою крупицу в большое общее дело», — подчеркнул С.А. Елисеев. При изготовлении макета использовались самые различные материалы, в качестве реликвии – земля, привезённая из местечка Капралов ручей, где в годы войны шли бои.

Вторым пунктом поездки глав района стал детский сад, а точнее, дошкольное отделение № 3 Центра образования «Кудрово» на улице Оборонной, 5. Яркие интерьеры, персонажи диснеевских мультиков на стенах, уютные группы, прекрасно оборудованные кухни уже оценили родители воспитанников. А сами дети – их 153 человека – с удовольствием ходят в новый красивый садик.

На вопрос: «Какой по счету детский сад вы открываете в должности главы администрации? – Алексей Гердий ответил:

— Одиннадцатый.

— А что вы чувствуете каждый раз при открытии нового садика? Удивление? Радость?

— И удивление, и радость, но больше всего — удовлетворение оттого, что места под все эти детские сады были заложены еще в 2008 году. Никаких домов на этих участках не будет, только социальные объекты. В поселение приезжает жить много молодежи, а значит, нужны и школы, и детские сады.

Второй новый детский сад открылся неподалёку, на Оборонной, 9. Его посещают сегодня 160 маленьких жителей Кудрово. Он тоже прекрасно оборудован и вызывает улыбку любого взрослого, который хотя бы на минутку окажется в этом мире детства. В Кудровском детском саду комбинированного вида № 3 имеется своя «фишка» — прекрасный актовый зал с огромным экраном – таких, пожалуй, больше нет нигде в районе.

После посещения кудровских дошкольных учреждений остались прекрасные впечатления и у руководителей районной власти, и у журналистов. Андрей Низовский поделился своими чувствами:

— Несколько лет назад мы с коллегами ходили в частные детские садики и отмечали, как там хорошо. Буквально за три-четыре года – могу сказать с уверенностью – мы обогнали эти детские сады раза в три. Если их сравнивать сейчас, то наши муниципальные детские сады – номер один. Мы достигли больших успехов в этом.

Разговоры о том, что финансирование на строительство образовательных учреждений может уменьшиться, глава администрации считает беспочвенными.

— Однозначно, сокращения финансирования на строительство наших детских садов и школ не будет, потому что бюджет Всеволожского района является социально ориентированным на 90 процентов.

В Кудрово на подходе еще один детский сад. Передача планируется в декабре, но потребуется еще время на его дооснащение. В феврале-январе этот замечательный детский сад с бассейном, если всё пойдет по плану, начнут посещать еще 320-330 кудровских малышей.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА