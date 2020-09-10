В клубе «Планета» состоялся День грамотности

Такой необычный праздник прошёл в молодёжно-подростковом клубе «Планета» на этой неделе. Местный клуб уже успел стать главным центром притяжения для дубровской молодёжи, ребята регулярно собираются здесь и участвуют в самых различных мероприятиях.

8 сентября подростки отмечали Международный день грамотности. Организаторы решили сделать его не только весёлым, но и познавательным. Ребятам предложили поучаствовать в интеллектуальных конкурсах, благодаря которым они могли продемонстрировать свои знания, а также провели для них викторину. После такой мыслительной разминки подростки единогласно пришли к выводу, что грамотность и образованность очень важны в современном обществе, ведь они дают возможность найти ответы на самые разные вопросы.

Клуб «Планета» помогает воспитанникам узнавать как можно больше полезного и интересного. Например, 4 сентября здесь прошёл праздник, приуроченный к 45-летию интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодёжно-подростковый клуб «Планета»