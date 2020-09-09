Энколово вновь собирает друзей на межнациональный фестиваль

19 сентября в 12.00 состоится V межнациональный фестиваль народов Ленинградской области «Энколово собирает друзей», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе: праздничный концерт с участием фольклорных, танцевальных и вокальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга; мастер-классы по национальной вышивке, изготовлению кукол, салфеток и головных уборов; дегустация блюд национальной кухни; ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; народные игры, забавы.

Место проведения: д. Энколово, ул. Мира, д. 1.