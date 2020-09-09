У молодежи Щегловского поселения появился клуб «Ноосфера»

В рамках программы мероприятий по развитию населённых пунктов Всеволожского района 8 сентября в посёлке Щеглово в торжественной обстановке открылся молодёжно-подростковый клуб «Ноосфера».

Поскольку основное направление клуба спортивное, поздравить новоиспечённых хозяев приехали: сборная СПб по чирспорту, спортивные клубы района — «Сатори», «Армада», «Тауэр», а также Федерация каратэ киокусинкай и Федерация пауэрлифтинга.

В течение часа на площадке центра разворачивались показательные выступления гимнасток, а также юных мастеров восточных единоборств и их тренеров.

Присутствующих поздравили: руководители Щегловского поселения Юрий Паламарчук и Николай Казанцев, председатель областной общественной палаты Юрий Трусов, депутат ЗакСа Алексей Игонин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

— Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районе. В любом нашем поселении молодые люди должны иметь личное пространство для занятий спортом и любым другим интересным делом. Теперь молодежь Щегловского поселения сможет проводить свободное время в новом пространстве с пользой и удовольствием: просторный спортивный зал на первом этаже, коворкинг, настольные игры, зона wi-fi и работа за компьютером, – сказал Андрей Низовский.

Владимир Шемшученко