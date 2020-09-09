Совет по межнациональному сотрудничеству Всеволожского района отметил 10-летний юбилей

Межнациональный совет Всеволожского района пополнится тремя диаспорами. Отныне в его составе будут работать представители армянской, азербайджанской и цыганской общин.

Как отметили участники заседания, сегодня в густонаселенном Всеволожском районе проживают представители 140 национальностей. Совет, в свою очередь, призван способствовать становлению мира и согласия в регионе. Ведь в дружбе народов – единство России. За десять лет работы проводились культурно-спортивные мероприятия, которые позволили сплотиться представителям разных диаспор.

— Порой в районе возникают вопросы, связанные с разными национальностями, – говорит начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая. – Поэтому мы работаем над расширением совета по межнациональным отношениям. У нас общая история, скорбные даты, праздники. Особенно объединяет тематика победы в Великой Отечественной войне, которая одна на всех. Все народы вместе плечом к плечу приближали этот день. И боль, и слезы у всех одинаковые.

— Совет плодотворно работает уже 10 лет, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. — Прозвучало интересное предложение пригласить национальные театры на фестиваль «Всеволожская весна».

Ирэн Овсепян