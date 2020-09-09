Свечи памяти зажгли на Румболовской горе

8 сентября 1941 года разделило время для Ленинграда и его жителей на «до», «во время» и «после блокады». 79 лет назад фашисты прорвались через станцию Мга, заняли Шлиссельбург и отрезали город от всей страны. Началась жесточайшая осада, затянувшаяся на 872 дня. От голода и болезней погибли, по разным данным, от шестисот тысяч до полутора миллионов человек. В этот день в России вспоминают жертв блокады Ленинграда.

В день годовщины начала блокады на 10­м километре Дороги жизни у памятника жертвам блокадного Ленинграда на Румболовском мемориальном комплексе в г. Всеволожске состоялась районная тематическая акция «Свеча памяти». Перед собравшимися выступили заместитель главы Всеволожского района Ольга Ковальчук, заместитель председателя совета депутатов г. Всеволожска Лидия Чипизубова, председатель Всеволожской районной общественной организации «Общество» «Блокадный детский дом» Роза Субботина, блокадники Николай Кириенко и Анатолий Великодворский. Здесь же настоятель храма Великомученицы Варвары п. Рахья иерей Олег Патрикеев отслужил панихиду по погибшим в годы блокады. После минуты молчания к памятнику были возложены венки от совета депутатов и администрации района, блокадников, общественных организаций и жителей города.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина