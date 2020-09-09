На Мельничном Ручье открылась мемориальная зона

Трагическую дату начала блокады вновь пережили ветераны, собравшиеся 8 сентября у Рябовского кладбища, где торжественно открылся после реставрации памятник с надписью: «Здесь покоятся всеволожцы, погибшие от голода во время блокады Ленинграда в 1941–1943 годах».

Гранитный обелиск был возрождён по инициативе ветеранских организаций Мельничного Ручья и хутора Ракси, а установлен он на улице Парковой в 2010 году.

Замысел создания памятника принадлежал учительнице школы № 5 Ольге Ивановне Кремнёвой, благодаря которой в этом учебном заведении появился проект «Мы помним, мы гордимся». Её поддержала Алиса Аладьина, много лет возглавлявшая ветеранскую ячейку этого микрорайона Всеволожска и обратившаяся к городским властям с просьбой о помощи в благом деле. Экс-глава администрации Сергей Гармаш и депутат Сергей Иванов помогли претворить идею в жизнь – и гранитная плита с посвящением, установленная на небольшом пятачке земли, стала тем местом, куда все эти годы приносили цветы в дни памяти ветераны и школьники.

К сожалению, территория возле обелиска так и не была благоустроена и постепенно пришла в неприглядный вид – мусорная куча и обшарпанный забор зажали памятник, бесстыдно потеснив память о жертвах блокады. Обеспокоенные ветераны, давно уже поднимавшие вопрос о необходимости реставрации, в год 75-летия Великой Победы задались целью привести в порядок памятник, благоустроить территорию возле него и предприняли для этого самые активные действия. «На то мы и ветераны!» – сказала в своем выступлении Лидия Герасимова.

Депутат городского округа № 6 Юлия Посудина, народные избранники Олег Шутов и Игорь Егоров, а также депутат областного ЗакСа Александр Матвеев не остались в стороне, когда к ним за помощью обратились члены двух ветеранских объединений, – и оказали большую финансовую помощь в реставрации памятника и создании мемориальной зоны возле него. Администрация района поддержала инициативу общественности, выделив участок, установив металлическую ограду, и теперь в микрорайоне Мельничный Ручей появилось памятное место, достойное людей, павших в годы блокады.

Обновлённый памятник стоит на ступенчатом гранитном постаменте, где лежат две кованые гвоздики, территорию вокруг него облагородили, выложив плитками, а накануне открытия Александр Матвеев вместе с активистами ветеранской организации посадили в мемориальной зоне 12 растений вечнозеленой туи и 9 кустов красного пузыреплодника.

Реконструированный мемориал был создан по проекту Евгении Дмитриевны Груздевой, студентки 4 курса Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств.

8 сентября у мемориала прошёл митинг, посвященный и началу блокады и открытию отреставрированного памятника. Литературно-художественную часть подготовили вместе со своими педагогами ученики школы № 6. Было много искренних прочувствованных выступлений. О значении этой даты, о необходимости сохранения памяти говорили: глава Всеволожска Станислав Богдевич, председатели двух ветеранских организаций микрорайона Ольга Левицкая и Лидия Герасимова, председатель районного Совета ветеранов Анатолий Калашников, депутат Юлия Посудина, блокадница Наталья Кулик, директор ВСОШ № 5 Светлана Зверева. Короткое сообщение о блокаде сделал Сергей Афанасьев. Стихи собственного сочинения прочла Ирина Федорова. Об истории создания памятника напомнила Ирина Гуреева-Дорошенко, руководитель общественной организации «Русское наследие».

Конечно, из уст выступавших ветеранов прозвучало много слов благодарности и в адрес депутатов, без помощи которых это событие не состоялось бы, и в адрес администрации района. Митинг завершился традиционным возложением цветов. Как напоминание о голодных блокадных днях дети положили на постамент ломтики черного хлеба.

Мемориал, посвященный погибшим всеволожцам, на самом деле должен напоминать о многих-многих людях, в том числе и обо всех тех, кто, отправляясь в эвакуацию из осажденного Ленинграда, успел доехать только до станции Мельничный Ручей, и о тех, кто умер в эвакопунктах и госпиталях, располагавшихся в годы войны на нашей территории. Обо всех, кто нашел последний приют в огромной братской могиле в Рябово, как раньше называли эту местность жители. Ров, где их хоронили, протянулся на многие метры вдоль Рябовского кладбища, а сколько всего там покоится жертв блокады, кем они были, теперь уже и не узнать.

Но попытки выяснить имена хотя бы кого-то из этих людей, по словам Ирины Гуреевой-Дорошенко, уже дали результаты, и со временем будут увековечены здесь же, в мемориальной зоне на Мельничном Ручье.

Ольга Лазарева

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